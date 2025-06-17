Снижение инфляции до 6%: основной вклад внесут непродовольственные товары

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению Марины Чекуровой, генерального директора "Эксперт РА", замедление российской и мировой экономической активности позволит снизить годовую инфляцию в России до 6%.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина с графиком, калькулятором и свиньёй-копилкой

Об этом она сообщила в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Согласно информации Росстата, в мае текущего года инфляция в стране составила 9,88% в годовом исчислении, что ниже апрельского показателя в 10,23%. По данным Минэкономразвития, к 9 июня рост цен замедлился до 9,71% в годовом выражении, по сравнению с 9,85% неделей ранее.

Эксперт также уточнила, что основное снижение инфляции произойдет за счет уменьшения цен на непродовольственные товары.

Прогноз Минэкономразвития предполагает замедление инфляции до 7,6% к концу года, по сравнению с 9,52% в 2024 году. Центральный Банк Российской Федерации (ЦБ РФ) ожидает, что инфляция снизится до уровня 7-8%.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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