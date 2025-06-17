Запрет на наличные в сделках с недвижимостью: что это значит для покупателей и продавцов

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации выразили согласие с идеей запретить расчеты наличными при операциях с недвижимостью.

Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр квартиры перед покупкой

Соответствующий ответ первого заместителя главы ведомства, Анатолия Разинкина, был направлен Светлане Разворотневой, заместителю председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, представляющей фракцию "Единая Россия". Разворотнева ранее выдвинула законодательную инициативу, направленную на введение подобного ограничения.

В официальном ответе подчеркивается, что учитывая широкое распространение случаев мошенничества в дистанционном формате при сделках с недвижимостью, предложение депутатов о разработке и принятии специального закона, регулирующего деятельность посредников, находит поддержку.

Разворотнева подчеркнула, что данная мера рассматривается как один из этапов формирования комплексной системы, обеспечивающей безопасность процессов купли-продажи объектов недвижимости. Депутат акцентировала внимание на "неутешительных статистических данных". По информации "Известий", в 2022 году Генпрокуратурой было зарегистрировано более 6 тысяч преступлений, связанных с незаконным лишением граждан жилья, а в последующем году — свыше 8 тысяч. Ежегодный ущерб от подобных действий оценивается в десятки миллиардов рублей.

Уточнения

Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.





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