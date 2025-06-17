Новый порядок расчёта отпускных: что работники должны знать уже сейчас

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 сентября 2025 года в России ожидаются корректировки в методологии расчета отпускных выплат, хотя основная концепция останется неизменной.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Юрист компании "Право-Сити" Степан Углов сообщил интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" о планируемых уточнениях в процедуре.

Согласно его пояснениям, отпускные, как и прежде, будут определяться исходя из среднего дневного заработка работника, помноженного на продолжительность отпуска в днях. Модификации затрагивают механизм исчисления среднемесячной заработной платы для определения выходного пособия, который теперь будет базироваться на среднем количестве рабочих дней в месяце.

Эксперт указал, что большинство сотрудников не заметят разницы при уходе в отпуск. В основном, нововведения касаются детализации формулировок и порядка расчета среднего заработка в других ситуациях. Целью этих изменений является унификация и устранение возможных неоднозначностей, подытожил юрист.

Уточнения

Унифика́ция (от. лат. unus «один» + facio «делаю»; «объединение») — приведение к единообразной системе или форме.





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