Цифры растут, а денег нет: Росстат говорит об успехах, а россияне — о выживании

2:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Росстат продолжает демонстрировать уверенный рост доходов населения и снижение уровня бедности. По официальным данным, в первом квартале 2024 года доходы россиян выросли на 17,9% в номинальном выражении и на 8,4% — в реальном.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой кошелёк

Также сообщается об увеличении средней зарплаты на 3,4%, а пенсий — на 1,4%. На фоне этого звучат оптимистичные заявления о восстановлении экономики и улучшении уровня жизни.

Однако реальная картина, по мнению участников рынка, далека от благостной.

Тревожный сигнал от ритейлеров

В крупнейших розничных сетях страны фиксируют обратную тенденцию — потребители становятся все чувствительнее к ценам и отказываются от привычных покупок. Коммерческий директор сети "Перекрёсток" Дмитрий Медведев заявил, что реальные доходы граждан в начале 2024 года начали снижаться, пишет argumenti.ru.

По его словам, инфляция уже опережает рост доходов, и люди вынуждены экономить даже на товарах первой необходимости.

В сети "О'Кей", включающей около 300 магазинов по России, также говорят о перераспределении потребительского поведения. Коммерческий директор Дмитрий Пачин отмечает, что покупатели массово переключаются с товаров среднего сегмента на более дешёвые альтернативы. Особенно это заметно в категориях продуктов питания и бытовой химии.

Красивая статистика vs пустой кошелёк

Несоответствие официальных данных и настроений потребителей — не новость. Эксперты указывают, что Росстат оперирует усреднёнными цифрами, которые не учитывают реальную ситуацию большинства граждан. Цифры могут показывать рост, но это зачастую рост доходов узкой прослойки. Для остальных — рост цен.

Так, по данным Росстата, инфляция в марте составила 10,3%, а в мае снизилась до 9,9%. Но в потребительской корзине среднестатистического россиянина реальный рост цен, особенно на продукты и товары первой необходимости, ощущается значительно сильнее.

Реальный кризис — в чеках

Падение покупательской способности видно невооружённым глазом. Домохозяйки жалуются, что "деньги утекают сквозь пальцы", а каждое посещение супермаркета превращается в экономическую стратегию выживания. Акции, скидки, поиск более дешёвых аналогов — всё это становится частью повседневной рутины.

Уточнения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.



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