Прощай, старая формула: как будут считать зарплату и пособия с осени

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 сентября 2024 года в России начнут действовать новые правила расчета среднего заработка — они существенно повлияют на порядок начисления отпускных и выходных пособий.

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Постановление правительства будет актуально в течение семи лет, до 1 сентября 2031 года, и заменит прежнюю схему, вызывавшую массу споров и разночтений, пишет Петербург2.

Главное нововведение заключается в том, что средний дневной заработок теперь нужно будет умножать на среднее количество рабочих дней в месяце, а не брать фактические данные за расчетный период. Это изменение коснется всех случаев, когда предусмотрена выплата выходного пособия по Трудовому кодексу.

Кроме того, если сотрудник работает по суммированному учету рабочего времени — например, вахтовым методом или по сменному графику, — расчет будет производиться исходя из среднего часового заработка, умноженного на среднее количество рабочих часов в месяц. Подобный подход адаптирован под специфику таких предприятий и должен исключить расхождения, возникавшие при подсчете компенсаций.

Чиновники утверждают, что изменения сделаны в пользу прозрачности — новые формулы помогут избежать путаницы и позволят работодателям и работникам одинаково трактовать правила начислений.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



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