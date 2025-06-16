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300 тысяч за доставку: что стоит за астрономическими зарплатами курьеров

2:08
Экономика

На рынке труда зарплаты курьеров могут достигать 200 тысяч рублей, а в высокий сезон — даже 300 тысяч.

курьер на велосипеде
Фото: Freepik by artursafronovvvv is licensed under Рublic domain
курьер на велосипеде

Это создает серьезную конкуренцию за кадры, как отметил глава "Почты России" Михаил Волков. Он подчеркнул, что такая высокая оплата может быть проблематичной для всех участников рынка, и предложил создать цифровую платформу для совместного использования курьеров.

Исследования показывают, что в марте 2025 года зарплаты курьеров в Москве были на 19% выше, чем у специалистов с высшим образованием. Как сообщает сайт Москва 24, средняя зарплата курьеров составила 130 тысяч рублей, в то время как для людей с дипломами — 105 тысяч. Санкт-Петербург и Екатеринбург также попали в тройку лидеров по зарплатам курьеров.

Профессор Финансового университета Александр Сафонов отметил, что высокие зарплаты обусловлены тем, что многие курьеры работают как самозанятые, что позволяет работодателям не отчислять налоги. Однако он также добавил, что для таких заработков курьерам часто приходится работать по 12 часов 6-7 дней в неделю.

Сафонов обратил внимание, что в других странах молодежь отказывается от научных карьер из-за долгих сроков обучения и низких начальных зарплат. Например, в США доставщики пиццы могут зарабатывать около 4,5 тысяч долларов в месяц, что сравнимо с зарплатой квалифицированного рабочего на сборочном конвейере.

Заместитель председателя комитета Госдумы Артем Кирьянов считает, что высококвалифицированные специалисты, такие как врачи и учителя, вряд ли станут курьерами из-за социального статуса и отношения к своей профессии. Он охарактеризовал ситуацию с высокими зарплатами курьеров как "взрывной рост нового явления в экономике", добавив, что перегибы в этой сфере могут корректироваться в течение 5-10 лет.

Уточнения

Курье́р (фр. courrier — «гонец, вестник, бегун», от лат. curro — «бегу», currere — «бегать, быстро двигаться») — человек (посыльный), работающий в учреждении, разносящий деловые бумаги, или компания, нанимаемая для доставки сообщений, писем, иной корреспонденции, а также небольших грузов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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