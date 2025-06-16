Что движет ценами? Золото вернуло себе статус ключевого актива

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Золото вновь заняло прочное место в мировой финансовой системе, став вторым по значимости резервным активом после доллара США и опередив евро.

Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Груда золотых слитков

Этот структурный сдвиг был зафиксирован в последнем отчете Европейского центрального банка, который подчеркивает, как изменение цен, действия центральных банков и геополитическая ситуация повысили значимость золота.

Скачок цен на золотые фьючерсы

В 2024 году цены на золото выросли на 30%, а в 2025 году — еще на 30%, достигнув рекордного уровня в 3500 долларов за тройскую унцию. Этот рост не просто реакция на инфляцию, а отражение переоценки роли золота в условиях глобальной неопределенности. Например, скачок цен на золотые фьючерсы произошел после военной эскалации между Израилем и Ираном, что подтверждает его роль как геополитической страховки.

Политически нейтральное средство сбережения

Сейчас золото всё больше рассматривается как политически нейтральное средство сбережения. В условиях растущих геополитических рисков и использования финансовых инструментов в качестве оружия, золото становится уникальным активом.

Покупки центральных банков

Ключевым фактором недавнего роста цен на золото стали покупки центральных банков, которые в 2024 году приобрели более 1000 тонн золота — в два раза больше, чем в среднем за предыдущие десять лет. Это привело к тому, что мировые официальные запасы золота достигли 36 000 тонн, приближаясь к историческому максимуму 1965 года, пишет finance.yahoo.

Уточнения

Фью́черс (от англ. futures contract или англ. futures, фьючерсный контракт или фьючерсный договор) — производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только о цене и сроке поставки.



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