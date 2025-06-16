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Резервы России неожиданно выросли — что стоит за этим скачком

1:35
Экономика

На неделе, завершившейся 6 июня 2025 года, международные резервы России выросли на внушительные $8,6 млрд. Это один из самых заметных скачков за последнее время — объём активов составил $687,3 млрд против $678,7 млрд неделей ранее. Основной причиной роста Центробанк называет положительную переоценку.

Рынок
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use
Рынок

Что входит в международные резервы

Резервы состоят из:

  • Иностранной валюты,
  • Специальных прав заимствования (SDR),
  • Резервной позиции в МВФ,
  • Монетарного золота.

Все эти активы обладают высокой ликвидностью и находятся под контролем Центробанка и правительства РФ.

Санкции и ограничения: что заблокировано

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России. Под ограничения попали:

  • Управление золотовалютными резервами,
  • Любые операции с активами ЦБ,
  • Взаимодействие с организациями, действующими от имени Центробанка.

Таким образом, значительная часть резервов — особенно за рубежом — фактически заморожена.

Почему резервы всё равно растут

Несмотря на жёсткие внешние ограничения, Россия продолжает наращивать резервы. Причина — благоприятная переоценка активов на фоне колебаний мировых финансовых рынков. Это означает, что даже в условиях санкций часть активов увеличивается в стоимости.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

Валютный рынок (также Фо́рекс от англ. Foreign Exchange — "зарубежный обмен", иногда FX) — это система устойчивых экономических и организационных отношений, возникающих при осуществлении операций по покупке или продаже иностранной валюты, платежных документов в иностранных валютах, а также операций по движению капитала иностранных инвесторов.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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