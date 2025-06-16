Резервы России неожиданно выросли — что стоит за этим скачком

На неделе, завершившейся 6 июня 2025 года, международные резервы России выросли на внушительные $8,6 млрд. Это один из самых заметных скачков за последнее время — объём активов составил $687,3 млрд против $678,7 млрд неделей ранее. Основной причиной роста Центробанк называет положительную переоценку.
Резервы состоят из:
Все эти активы обладают высокой ликвидностью и находятся под контролем Центробанка и правительства РФ.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России. Под ограничения попали:
Таким образом, значительная часть резервов — особенно за рубежом — фактически заморожена.
Несмотря на жёсткие внешние ограничения, Россия продолжает наращивать резервы. Причина — благоприятная переоценка активов на фоне колебаний мировых финансовых рынков. Это означает, что даже в условиях санкций часть активов увеличивается в стоимости.
Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).
Валютный рынок (также Фо́рекс от англ. Foreign Exchange — "зарубежный обмен", иногда FX) — это система устойчивых экономических и организационных отношений, возникающих при осуществлении операций по покупке или продаже иностранной валюты, платежных документов в иностранных валютах, а также операций по движению капитала иностранных инвесторов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Самое ядовитое животное на планете способно убить грызуна тремя укусами. И оно обитает прямо под ногами — вы точно его не ожидали.