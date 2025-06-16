В Астане запускают сеть, которая изменит цифровую жизнь — и это только начало

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ближайшее время в Астане может произойти скачок в развитии цифровой инфраструктуры — город станет площадкой для запуска сети нового поколения 10G от Huawei. Это не просто технологическая демонстрация, а важный шаг к формированию "умного" города.

Фото: commons.wikimedia.org by Shalakazakh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Астана

Проект реализуется в рамках сотрудничества между АО "Астана Innovations" и Huawei Technologies Kazakhstan. Их меморандум о взаимопонимании был подписан на энергетическом форуме "Энергетика Центральной Азии — Китай". Документ стал основой для старта масштабного цифрового партнёрства.

Что даст запуск 10G-сети

Ожидается, что сверхскоростное соединение обеспечит:

Платформу для сервисов будущего;

Повышенную стабильность цифровой инфраструктуры;

Ускорение внедрения городских решений, основанных на данных и технологиях.

По словам представителей АО "Астана Innovations", поддержка проекта со стороны Управления цифровизации и государственных услуг города — важная часть инициативы. Благодаря этому демонстрационный запуск будет реализован уже в ближайшее время.

В публикации "Астана Innovations” в Instagram говориться, что Huawei Technologies Kazakhstan и АО "Астана Innovations' подписали меморандум о взаимопонимании, который открывает новое направление сотрудничества в сфере цифровых технологий и телекоммуникаций. Первым шагом станет демонстрационный запуск сети 10G Huawei в Астане. Это решение станет основой для появления сервисов нового поколения, обеспечит высокую скорость соединения, устойчивость цифровой инфраструктуры и создаст базу для развития умных городских решений.

Скорость передачи данных в новой сети в десятки раз превысит привычный уровень, а значит, город может стать моделью для других мегаполисов региона.

Уточнения

Huawei Technologies Co. Ltd. (кит. трад. 華為技術有限公司, упр. 华为技术有限公司, пиньинь Huáwèi Jìshù Yǒuxiàn Gōngsī, палл. Хуавэй цзишу юсянь гунсы) — китайская компания, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций.



Астана́ (каз., дословно — "столица"; ранее Акмо́линск, Целиногра́д, Акмола́, Нур-Султа́н) — столица Республики Казахстан с 10 декабря 1997 года.



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