Точное земледелие: почему оно станет трендом сельского хозяйства в России

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия ставит перед собой амбициозную задачу: к 2030 году увеличить агроэкспорт в полтора раза.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info агроном

Чтобы этого достичь, эксперты "Центра поддержки общественных и гражданских инициатив" (ЦПОГИ) считают необходимым внедрение новых технологий в земледелие. В своем недавнем аналитическом докладе они рассматривают пример сельхозпредприятий концерна "Энергомера", которые уже применяют точное земледелие.

Точное земледелие основывается на управлении агрономией с учетом анализа отдельных участков полей. Такой подход позволяет учитывать различия в рельефе и плодородии почвы, оптимизировать посев семян и внесение удобрений, а также избегать ненужных расходов, пишет издание "Акценты".

Эксперты подчеркивают, что если сеять семена или вносить удобрения одинаково по всей площади, можно потерять часть урожая на некоторых участках из-за различий в условиях. Поэтому важно анализировать участки по отдельности и принимать обоснованные решения о нормах семян и удобрений.

Чтобы составить карту зон плодородия, проводятся лабораторные анализы почв и изучается плотность растительности по спутниковым снимкам. Это также позволяет экономить на удобрениях, поскольку для участков с низкой плодородностью нужно меньше удобрений.

Для максимальной точности внесения удобрений используются специальные разбрасыватели, которые крепятся к трактору. Во время движения они сверяются с загруженными в компьютер картами заданий, и при попадании в определенную зону автоматически корректируют параметры, изменяя концентрацию в зависимости от необходимости.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.