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Нелепая смерть главы компании по производству автозапчастей: акции Sona Comstar рухнули на 7% после трагедии

1:23
Экономика

Санджай Капур, глава одного из крупнейших в мире производителей автомобильных компонентов Sona Comstar с рыночной капитализацией почти 4 миллиарда долларов, скончался.

Санджай Капур
Фото: en.wikipedia.org by Болливудская «Хунгама» is licensed under Free More info
Санджай Капур

Трагедия произошла во время игры в поло, когда пчела случайно залетела 53-летнему Капуру в рот. Насекомое ужалило в горло, спровоцировав анафилактический шок. Мужчина потерял сознание, сердце остановилось. К сожалению, прибывшие медики оказались бессильны. Это стало настоящим шоком для делового мира и шоу-бизнеса. После открытия рынков акции упали на 7%.

Санджай был известен не только как бизнесмен, но и как бывший муж актрисы Каришмы Капур, с которой он был в браке с 2003 по 2016 год и у них двое детей. Он возглавлял Sona Comstar с 2015 года, после смерти своего отца, и активно расширял бизнес на новые рынки.

Компания сделала заявление о его смерти, подчеркнув, что его видение и ценности оставили значительный след в истории Sona Comstar. Всех заинтересованных сторон уверили, что деятельность компании продолжится в прежнем режиме, несмотря на утрату, пишет hindustantimes.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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