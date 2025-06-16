Ростовская область на 34-м месте: 7,7% населения региона живут за чертой бедности

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Обнародованы сведения о доле жителей Ростовской области, находящихся за пределами прожиточного минимума.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

В текущем году регион занял 34-ю позицию в общероссийском рейтинге по уровню доходов, составленном одним из ведущих федеральных изданий.

По информации, предоставленной РИА Новости, среднедушевой доход в Ростовской области лишь в 1,9 раза превосходит стоимость установленного набора базовых товаров и услуг. При этом, 7,7% населения региона проживает за чертой бедности. Следует отметить положительную динамику: по сравнению с предыдущим годом, данный показатель сократился. В 2023 году он был выше на 1,9%, передает rostovgazeta.ru.

В целом по Российской Федерации доходы населения превышают стоимость стандартного набора товаров и услуг в 2,1 раза, что выше показателя 2023 года (1,9). Доля россиян, живущих за пределами бедности, в среднем по стране оценивается в 7,2%.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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