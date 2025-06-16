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Картофель теперь как деликатес: что теперь лежит в тележках у покупателей

1:24
Экономика

Ещё недавно она была королевой гарниров, а теперь — на обочине продуктового рейтинга. Продажи картофеля в начале года обвалились сразу на 8%. Зато хлеб, макароны и крупы уверенно пошли в рост: плюс 6%, 5% и 3% соответственно. Что происходит?

Запечённый картофель
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённый картофель

Гастрономия по бюджету: как инфляция формирует меню

Аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования РАН не видят в этом новомодной диеты. Всё прозаичнее: картошка — дорогое удовольствие. Люди переключаются на более доступные калории.

Макароны, яйца, крупы: новые герои народной кухни

Пока картошка теряет позиции, макароны и крупы набирают очки. Согласно расчётам Центра развития НИУ ВШЭ, покупательская способность резко просела: картофель — минус 45%, сливочное масло — минус 15%, лук — минус 17%. Зато яйца стали доступнее — плюс 33%, вермишель — плюс 14%, крупы — плюс 12%.

Цены вырвались вперёд: продукты дорожают быстрее инфляции

Всего за четыре месяца продукты подорожали на 12%. Это почти вдвое выше общего уровня инфляции. Люди реагируют по-своему — меняют рацион. Рынок реагирует тоже — выкладывает на прилавки то, что покупают.

Овощи, мясо и молочка: стабильность на фоне изменений

Интересно, что спрос на фрукты, овощи, мясо и молочные продукты остался почти без изменений. Видимо, борщ и утренний кофе с молоком — это святое. А вот гарниры — подстраиваются под кошелёк.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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