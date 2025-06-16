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Ваш банк может снять деньги без вашего согласия: в каких случаях это законно

1:16
Экономика

Финансовое учреждение имеет право снимать средства со счетов клиентов без их предварительного согласия, если на то есть соответствующее судебное решение, а также в ситуациях, предусмотренных договором между банком и клиентом, или в иных случаях, установленных законодательством.

офис банка
Фото: wikimedia.org by Rakoon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
офис банка

Об этом сообщил Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ, в интервью агентству "Прайм".

Согласно статье 854 Гражданского кодекса РФ, существуют основания для списания денежных средств с банковского счета. Судебное решение является одним из таких оснований.

По словам специалиста, банк также может списывать деньги в соответствии с условиями, прописанными в договоре с клиентом. Это может касаться оплаты банковских услуг или погашения задолженности по кредитным обязательствам.

Кроме того, существуют и другие обстоятельства, когда списание средств является законным. Например, это может произойти при взыскании задолженностей по налогам, лизинговым платежам, таможенным сборам или арендной плате по договору проката. Однако, как подчеркнул эксперт, для таких действий необходимо иметь документальное подтверждение.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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