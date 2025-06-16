Пять лет забвения: как семья планирует вернуть устричный бизнес на мировой уровень

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Десять лет назад Том Ховард вместе с отцом, ныне покойным, начали разрабатывать стратегию расширения устричного бизнеса, которым их семья занималась на острове Мерси уже два с половиной века.

Фото: Freepik by Racool_studio is licensed under Рublic domain устрицы

Ранее их устрицы поставлялись в Лондон по реке Темзе. Новые поколения Ховардов планировали увеличить масштабы деятельности, поставляя половину продукции в континентальную Европу.

Европейский рынок представлялся весьма перспективным. Великобритания, как островное государство, не является крупным потребителем рыбы и моллюсков, поэтому Ховарды надеялись, что Европа обеспечит "стабильный сбыт".

Однако этим планам помешал выход Великобритании из Европейского союза. Семь лет назад мистер Ховард был вынужден отказаться от части европейских клиентов и сосредоточиться на внутреннем рынке.

Теперь, благодаря новому торговому соглашению между Великобританией и ЕС, мистер Ховард надеется вернуться к своим прежним амбициям.

По словам Ховарда, он полон оптимизма насчет возобновления прибыльной торговли с Европой, если удастся восстановить прежние условия перемещения моллюсков.

Новое соглашение между Великобританией и ЕС, вероятно, принесет пользу британским производителям моллюсков и другим экспортерам продуктов питания и напитков, устранив часть бюрократических препятствий, которые привели к сокращению экспорта британской продукции в ЕС на треть за последние пять лет.

Британская индустрия морепродуктов, экспортировавшая почти 90% своей продукции, сильно пострадала от Брексита, когда в начале 2020 года экспорт в страны ЕС стал чрезвычайно дорогим и рискованным из-за новых проверок и ветеринарных сертификатов, пишет nytimes.

Уточнения

Выход Великобритании из Европейского союза сокращённо бре́ксит (англ. Brexit: от Britain (Британия) + exit (выход); /ˈbrɛksɪt, ˈbrɛɡzɪt/) — прекращение членства Великобритании в Европейском союзе и связанная с ним процедура.





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