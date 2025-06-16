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Миллиарды евро на спящих счетах: правительство Германии планирует их забрать

1:29
Экономика

Миллиарды евро находятся на неактивных банковских счетах в Германии, и правящая коалиция намеревается использовать эти средства для финансирования фонда "социальных инноваций".

Евро
Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евро

Однако банковское сообщество выражает опасения по поводу нарушения прав собственности клиентов, как сообщает РГ со ссылкой на DWN.de. Банковская ассоциация обоснованно критикует эту инициативу, считая ее посягательством на имущественные права. По мнению делового портала kettner-edelmetalle.de, правительство уделяет больше внимания идеологическим экспериментам, нежели взвешенной экономической стратегии.

Эксперты оценивают объем средств на "спящих" счетах в немецких банках в сумму до девяти миллиардов евро, утверждая, что у этих денег нет владельцев. Партнеры по коалиции, ХДС и СДПГ, стремятся получить доступ к этим активам для создания фонда "социальных инноваций", вызывая вопросы о значении этого расплывчатого термина.

Авторы подчеркивают, что возможность доступа к этим средствам была зафиксирована в коалиционном соглашении, что позволило правительству получить право распоряжаться сбережениями граждан с момента вступления в должность. В условиях уже рекордного налогового бремени и инфляции, съедающей сбережения, правительство планирует получить прямой доступ к частным банковским счетам.

Уточнения

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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