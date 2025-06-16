Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курортный кошмар: термальный курорт под следствием после шокирующего инцидента
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Она подорожала сильнее всех — но её покупают ещё больше: назван самый востребованный фастфуд в России
Добавки убивают тихо: 7 "полезных" веществ, которые могут добить вашу печень
Хрупкие глаза: кого из домашних любимцев нужно особенно беречь
Нарушать — разрешается: когда за руль без прав пускает сам закон
Как сохранить клубнику в жару: 5 простых методов защиты от солнца
Бруклин Бекхэм ответил чипсами на рыцарство отца: скандальный игнор Дэвида Бекхэма
Секрет бабушкиного рецепта: как приготовить идеальный куриный суп с вермишелью

Редкоземельная гонка: почему Индия пока проигрывает, но может выиграть

1:51
Экономика

По данным Геологической службы США, Китай лидирует по объему залежей редкоземельных элементов (РЗЭ), обладая 44 миллионами тонн. Индия, в свою очередь, занимает третье место в мире по этому показателю, ее запасы оцениваются в 6,9 миллиона тонн, уступая также Бразилии.

месторождение
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
месторождение

Согласно отчету EY, Индия располагает примерно 35% мировых запасов минералов прибрежных песков, являющихся важным источником РЗЭ.

Грейслин Баскаран из Центра стратегических и международных исследований отметила в интервью CNBC, что благодаря этим значительным ресурсам Индия имеет потенциал стать ключевым игроком в формировании более диверсифицированной глобальной цепочки поставок РЗЭ.

Однако, для эффективного использования этих запасов, Индии необходимо развивать собственные мощности по добыче, извлечению, переработке и очистке сырья для конечного использования.

Абхиджит Кулкарни из EY Parthenon подчеркивает, что Индии пока не хватает передовых технологий в области разделения и очистки. В настоящее время на долю Индии приходится менее 1% мирового производства РЗЭ.

Среди других проблем, стоящих перед Индией, Кулкарни отмечает дефицит квалифицированных специалистов в сфере добычи и переработки РЗЭ, а также недостаточно развитую инфраструктуру в горнодобывающих регионах страны.

В 2025 году Индия запустила Национальную миссию по критически важным минералам, направленную на создание системы, обеспечивающей независимость от поставок РЗЭ, в условиях ограничений со стороны Китая и других рисков, связанных с концентрацией цепочки поставок.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Недвижимость
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке Аудио 
Выглядит странно, но работает: садоводы добавляют это в воду — и кабачки прут как сумасшедшие
Садоводство, цветоводство
Выглядит странно, но работает: садоводы добавляют это в воду — и кабачки прут как сумасшедшие Аудио 
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Садоводство, цветоводство
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных Аудио 
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Последние материалы
Редкоземельная гонка: почему Индия пока проигрывает, но может выиграть
Курортный кошмар: термальный курорт под следствием после шокирующего инцидента
Забудьте о душевых кабинах и ваннах: в 2026 году все захотят именно этот инновационный тренд
Она подорожала сильнее всех — но её покупают ещё больше: назван самый востребованный фастфуд в России
Добавки убивают тихо: 7 "полезных" веществ, которые могут добить вашу печень
Хрупкие глаза: кого из домашних любимцев нужно особенно беречь
Нарушать — разрешается: когда за руль без прав пускает сам закон
Как сохранить клубнику в жару: 5 простых методов защиты от солнца
Бруклин Бекхэм ответил чипсами на рыцарство отца: скандальный игнор Дэвида Бекхэма
Секрет бабушкиного рецепта: как приготовить идеальный куриный суп с вермишелью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.