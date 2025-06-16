Редкоземельная гонка: почему Индия пока проигрывает, но может выиграть

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным Геологической службы США, Китай лидирует по объему залежей редкоземельных элементов (РЗЭ), обладая 44 миллионами тонн. Индия, в свою очередь, занимает третье место в мире по этому показателю, ее запасы оцениваются в 6,9 миллиона тонн, уступая также Бразилии.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info месторождение

Согласно отчету EY, Индия располагает примерно 35% мировых запасов минералов прибрежных песков, являющихся важным источником РЗЭ.

Грейслин Баскаран из Центра стратегических и международных исследований отметила в интервью CNBC, что благодаря этим значительным ресурсам Индия имеет потенциал стать ключевым игроком в формировании более диверсифицированной глобальной цепочки поставок РЗЭ.

Однако, для эффективного использования этих запасов, Индии необходимо развивать собственные мощности по добыче, извлечению, переработке и очистке сырья для конечного использования.

Абхиджит Кулкарни из EY Parthenon подчеркивает, что Индии пока не хватает передовых технологий в области разделения и очистки. В настоящее время на долю Индии приходится менее 1% мирового производства РЗЭ.

Среди других проблем, стоящих перед Индией, Кулкарни отмечает дефицит квалифицированных специалистов в сфере добычи и переработки РЗЭ, а также недостаточно развитую инфраструктуру в горнодобывающих регионах страны.

В 2025 году Индия запустила Национальную миссию по критически важным минералам, направленную на создание системы, обеспечивающей независимость от поставок РЗЭ, в условиях ограничений со стороны Китая и других рисков, связанных с концентрацией цепочки поставок.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.





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