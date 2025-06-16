4,1 триллиона рублей: Wildberries показала невероятный рост

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вероятность превышения целевого показателя по обороту, установленного объединенной компанией Wildberries & Russ на 2025 год, достаточно высока.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

Об этом заявила основательница Wildberries и руководитель Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким в интервью агентству ТАСС накануне Петербургского международного экономического форума.

Согласно результатам 2024 года, оборот Wildberries продемонстрировал рост на 60% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 4,1 триллиона рублей.

"В самом начале года мы росли год к году примерно на 40%, но объединение компаний дало нам возможность вырасти до 60%", — пояснила Ким.

Она также добавила, что в течение прошлого года компании удалось стабилизировать ситуацию, в том числе и в финансовом плане.

Уточнения

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Автор Наталья Клементьева Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру

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