Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Добавки убивают тихо: 7 "полезных" веществ, которые могут добить вашу печень
Хрупкие глаза: кого из домашних любимцев нужно особенно беречь
Нарушать — разрешается: когда за руль без прав пускает сам закон
Как сохранить клубнику в жару: 5 простых методов защиты от солнца
Бруклин Бекхэм ответил чипсами на рыцарство отца: скандальный игнор Дэвида Бекхэма
Секрет бабушкиного рецепта: как приготовить идеальный куриный суп с вермишелью
Древние термы Сегобриги: как римляне создавали спа-центры
Это не просто разлом: миллионы лет назад началась реакция, которую мы не можем остановить
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас

4,1 триллиона рублей: Wildberries показала невероятный рост

0:56
Экономика

Вероятность превышения целевого показателя по обороту, установленного объединенной компанией Wildberries & Russ на 2025 год, достаточно высока.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Об этом заявила основательница Wildberries и руководитель Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким в интервью агентству ТАСС накануне Петербургского международного экономического форума.

Согласно результатам 2024 года, оборот Wildberries продемонстрировал рост на 60% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 4,1 триллиона рублей.

"В самом начале года мы росли год к году примерно на 40%, но объединение компаний дало нам возможность вырасти до 60%", — пояснила Ким.

Она также добавила, что в течение прошлого года компании удалось стабилизировать ситуацию, в том числе и в финансовом плане.

Уточнения

  •  
Форум (мероприятие) — мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в достаточной степени глобальных проблем.
  •  
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Авто
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску Аудио 
Археологи обнаружили уникальную находку 6200-летней давности: череп девочки повергает в шок
Наука и техника
Археологи обнаружили уникальную находку 6200-летней давности: череп девочки повергает в шок
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Шоу-бизнес
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой Аудио 
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Последние материалы
Добавки убивают тихо: 7 "полезных" веществ, которые могут добить вашу печень
Хрупкие глаза: кого из домашних любимцев нужно особенно беречь
Нарушать — разрешается: когда за руль без прав пускает сам закон
Как сохранить клубнику в жару: 5 простых методов защиты от солнца
Бруклин Бекхэм ответил чипсами на рыцарство отца: скандальный игнор Дэвида Бекхэма
Секрет бабушкиного рецепта: как приготовить идеальный куриный суп с вермишелью
Древние термы Сегобриги: как римляне создавали спа-центры
Это не просто разлом: миллионы лет назад началась реакция, которую мы не можем остановить
4,1 триллиона рублей: Wildberries показала невероятный рост
Цвет волос, от которого в восторге все: попробуйте главный тренд лета 2025 уже сейчас
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.