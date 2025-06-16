Лотерея с подвохом: почему не стоит верить в лёгкие деньги в интернете

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1:17
Экономика

Мошенники разработали новый метод обмана граждан России, используя поддельные онлайн-лотереи, как сообщает отдел МВД, занимающийся борьбой с незаконным использованием информационных технологий.

Пустой кошелёк
Фото: Freepik is licensed under public domain
Пустой кошелёк

Согласно информации, предоставленной ТАСС со ссылкой на компетентные органы, аферисты изобрели новые способы обмана россиян, эксплуатируя интерес к фиктивным лотереям. МВД информирует о том, что злоумышленники распространяют в интернете ссылки, ведущие на ресурсы с несуществующими розыгрышами.

Когда пользователи переходят по этим ссылкам, они оказываются на веб-страницах, имитирующих лотерею, где им предлагается испытать удачу, открывая виртуальные ячейки с "призами". Чаще всего, первые попытки оказываются безрезультатными, но на третьей попытке игрока уведомляют о крупном выигрыше, зачастую в валюте.

Чтобы получить обещанный приз, жертву просят предоставить данные банковской карты. В итоге, вместо получения выигрыша, пользователь теряет деньги и компрометирует свои личные данные. Мошенники используют полученную информацию для кражи средств и совершения других незаконных операций с банковской картой.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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