Компенсации при увольнении: как новый расчёт ударит по кошельку

В соответствии с новыми нормами, вводящимися в действие с 1 сентября, порядок исчисления среднемесячного дохода для компенсаций при увольнении и оплаты отпусков на территории России претерпевает изменения.

Фото: www.vecteezy.com/ by Victoria Koltsova is licensed under Free License Деньги

Как следует из правительственных актов, с которыми ознакомилось агентство РИА Новости, теперь необходимо исходить из произведения среднедневного заработка и усредненного числа рабочих дней в месяце.

Указанные правила начинают действовать с 1 сентября текущего года и сохранят свою актуальность до 1 сентября 2031 года.

В документе подчеркивается, что размер среднемесячной заработной платы, используемый для определения величины выходного пособия, устанавливается путем умножения среднедневной заработной платы на среднее количество рабочих дней, содержащихся в одном месяце года.

В ситуациях, когда применяется суммированный учет рабочего времени на протяжении продолжительного периода, расчет среднего заработка будет производиться путем умножения среднечасового заработка на среднее количество рабочих часов в месяце.

Уточнения

Компенсация в трудовом праве — денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей. Например, компенсация при увольнении.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.