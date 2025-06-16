Топливный кризис: остановка импорта нефти и газа из Ирана в Афганистан взвинтила цены

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

В афганской провинции Герат, граничащей с Ираном, прекращен ввоз нефтепродуктов и сжиженного газа. Данная ситуация обусловлена продолжающимся конфликтом между Ираном и Израилем, о чем сообщили представители местных властей.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

По данным источника, остановка импорта привела к резкому скачку цен на газ и нефтепродукты непосредственно в Герате.

Как заявил Сидикулла Мансур, глава департамента торговли и закупок управления нефти и газа Герата, поставки топлива и сжиженного газа через афганско-иранскую границу в провинциях Нимруз, Фарах и Герат полностью прекратились после начала военных действий между Ираном и Израилем.

Ранее, по словам чиновника, Иран ежедневно поставлял около двух тысяч тонн газа и нефтепродуктов, однако в настоящее время этот канал поставок заблокирован.

Местные жители Герата сообщают о росте цен на топливо и сжиженный газ почти на 15% за последние двое суток. Они выражают опасения, что в текущих сложных экономических условиях многие не смогут позволить себе приобретать необходимые ресурсы по новым, завышенным ценам.

Один из жителей Джамшид Азизи отметил, что до начала конфликта он покупал килограмм газа за 48-50 афгани (около 55 рублей), в то время как сейчас ему приходится платить 65 (около 73 руб.). Продавец газа Фируз Ахмад Амини подтвердил, что цены резко выросли из-за атаки Израиля на Иран и последующего закрытия границ.

Владелец автозаправочной станции Навид Ахмади также указал на дефицит топлива на рынке как основную причину роста цен.

В ответ на сложившуюся ситуацию Торгово-промышленная палата Герата заявила о планах по увеличению импорта газа и нефтепродуктов из стран Центральной Азии, пишет РИА Новости.

Уточнения

Гера́т (дари هرات‎, пушту هرات‎‎ — Херат) — город на северо-западе Афганистана в долине реки Герируд. Третий по величине город страны. Центр провинции Герат.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.