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Как накопить на ипотеку за 7 лет жителю Москвы, не отказывая себе во всём

1:22
Экономика

Согласно исследованию, проведенному Михаилом Беляевым, финансовым аналитиком и кандидатом экономических наук, накопление средств на первый взнос по ипотеке для жителей Москвы — задача не из легких.

Просмотр квартиры перед покупкой
Фото: Designed be Freepik by drazenzigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Просмотр квартиры перед покупкой

По его подсчетам, при нынешних доходах и стоимости жилья, обычному москвичу потребуется примерно семь лет, чтобы собрать нужную сумму.

"Лента.ру" сообщает, что эксперт опирается на среднюю заработную плату в Москве, которая превышает 100 тысяч рублей. Если ежемесячно откладывать 20 тысяч рублей, то за год можно накопить 240 тысяч. Чтобы собрать два миллиона рублей, необходимые для первоначального взноса на квартиру в Москве, понадобится несколько лет.

Беляев подчеркивает, что, несмотря на возможный рост цен на недвижимость за это время, существуют различные способы инвестирования, которые могут ускорить процесс накопления. Аналитик считает, что без ущерба для бюджета можно откладывать около 10% от любого дохода, а при более экономном подходе — до 20%.

Минимальный срок накопления с нуля на первоначальный взнос оценивается примерно в пять лет, но более вероятным является семилетний период, который не требует слишком жестких ограничений в повседневной жизни.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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Как накопить на ипотеку за 7 лет жителю Москвы, не отказывая себе во всём
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