Банкоматы пустуют: куда исчезают наличные и карты россиян

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала 2025 года в России наблюдается тенденция к снижению популярности традиционных методов оплаты, таких как наличные и банковские карты.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Банковская карта

Жители страны все реже прибегают к снятию наличных средств и использованию карт для расчетов.

Аналитики подчеркивают, что уменьшение обращений к банкоматам для получения наличных является частью общемирового тренда, отражающего переход к альтернативным платежным решениям. Параллельно с сокращением числа транзакций по картам в мире, россияне также приспосабливаются к изменяющимся финансовым реалиям.

По данным Центробанка России, в первом квартале 2025 года объем денежных средств в розничном обороте увеличился на 3,3% по сравнению с предыдущим периодом. Это может указывать на рост применения наличных, несмотря на уменьшение объемов их снятия с карт. Введение прогрессивной налоговой системы стимулирует предпринимателей к поиску путей оптимизации налоговых отчислений.

В мировом масштабе растет востребованность токенизированных кошельков, таких как Apple Pay и Google Pay в США и европейских странах, а также WeChat и AliPay в Китае. В Индии система UPI уже опередила наличные и карточные платежи по популярности.

Ожидается, что в ближайшие месяцы сокращение использования наличных может быть связано с активными усилиями по противодействию дропперам. Однако в перспективе ситуация может стабилизироваться благодаря снижению процентных ставок на рынке и увеличению объемов потребительского кредитования, пишет "Ъ".

Уточнения

Дро́пперы (англ. Dropper — «бомбосбрасыватель») — семейство вредоносных программ (как правило это троянская программа), предназначенных для несанкционированной и скрытой от пользователя установки на компьютер жертвы других вредоносных программ, содержащихся в самом теле дроппера или загружаемых по сети.





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