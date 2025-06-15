Обед за 6,5 тыс. рублей: что ждёт гостей на ПМЭФ-2025 в ресторане Lunch и его собрате Варево

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

На ПМЭФ-2025 откроется двухэтажный ресторан "Lunch", расположенный между павильоном F и Конгресс-центром. Обед обойдется в 6,5 тыс. рублей на человека, и в меню предложены различные блюда — мясные, рыбные и вегетарианские.

Фото: web.archive.org by Michelle Maria, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ресторан

Шеф-повар Антон Грибанов рассказал, что используются только локальные продукты. Гостям предложат форель с кремом из жареного сельдерея, щучью икру, филе утки с тыквенным кремом и десерты, такие как брусничный пирог и печеные яблоки.

Также в ресторане будут специальные блюда от итальянского шефа Раффаэле Эспозито, среди которых салат с ростбифом, суп из чечевицы с кальмаром и шоколадно-миндальный торт.

Помимо "Lunch", гости смогут пообедать в ресторане старорусской кухни "Варево", где шеф Алексей Беликов предложит современные версии древнерусских блюд, такие как стерлядь по-царски и купеческий борщ.

Цены на блюда в "Варево" также высокие: уха из петуха стоит 2,3 тыс. рублей, стерлядь — 6,5 тыс., а тельное из крабов — 6,8 тыс. рублей. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня, и его главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". Участие подтвердили представители 137 стран, пишет 78.ru.

Уточнения

Сте́рлядь (лат. Acipenser ruthenus) — рыба семейства осетровых, обитающая в крупных реках Европы, впадающих в Чёрное, Азовское и Каспийское моря, а также Сибири вплоть до Енисея на востоке.



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