Почти без креатива, но зато по низким ценам: как ИИ ставит под удар будущее рекламы

Искусственный интеллект вызывает обеспокоенность у инвесторов, заявил Марк Рид, уходящий в отставку генеральный директор рекламной группы WPP.
В интервью CNBC он отметил, что новые инструменты на основе генеративного ИИ, способные быстро создавать контент, ставят под угрозу рекламный рынок.
Рид подчеркнул, что ИИ "полностью изменит наш бизнес", предоставляя доступ к мировому опыту по низким ценам. Он отметил, что лучшие специалисты во многих областях, включая рекламу, будут работать с ИИ. В WPP уже 50 000 сотрудников используют платформу WPP Open на базе ИИ.
По его словам, структурное давление на креативную составляющую рекламы приводит к консолидации отрасли, и компаниям нужно адаптироваться к изменениям, которые ИИ приносит в создание брифов, медиапланов и оптимизацию кампаний.
Отчет Forrester показал, что более 60% рекламных агентств в США уже используют генеративный ИИ, а еще 31% изучают возможности применения этой технологии.
Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
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