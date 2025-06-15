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Почти без креатива, но зато по низким ценам: как ИИ ставит под удар будущее рекламы

1:10
Экономика

Искусственный интеллект вызывает обеспокоенность у инвесторов, заявил Марк Рид, уходящий в отставку генеральный директор рекламной группы WPP.

Съемки
Фото: Own work by Ibrahim Akdemir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Съемки

В интервью CNBC он отметил, что новые инструменты на основе генеративного ИИ, способные быстро создавать контент, ставят под угрозу рекламный рынок.

Рид подчеркнул, что ИИ "полностью изменит наш бизнес", предоставляя доступ к мировому опыту по низким ценам. Он отметил, что лучшие специалисты во многих областях, включая рекламу, будут работать с ИИ. В WPP уже 50 000 сотрудников используют платформу WPP Open на базе ИИ.

По его словам, структурное давление на креативную составляющую рекламы приводит к консолидации отрасли, и компаниям нужно адаптироваться к изменениям, которые ИИ приносит в создание брифов, медиапланов и оптимизацию кампаний.

Отчет Forrester показал, что более 60% рекламных агентств в США уже используют генеративный ИИ, а еще 31% изучают возможности применения этой технологии.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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