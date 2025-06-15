Мошенничество или отсрочка? Как банки Казахстана помогают заёмщикам в трудной ситуации

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана предложило ввести механизм коллективной реструктуризации долгов, который позволит заемщикам объединить кредиты, списать штрафы и комиссии, уменьшить сумму долга или даже полностью его аннулировать.
Об этом сообщает информационное агентство Stan.kz.
Кто может рассчитывать на послабления?
Подать заявку на реструктуризацию смогут граждане, которые соответствуют следующим условиям:
Если все условия соблюдены, заемщик может обратиться с заявкой на коллективную реструктуризацию. В результате кредиторы совместно пересматривают график выплат, полностью списывают штрафы и пени, а также могут предоставить отсрочку платежей сроком до 6 месяцев.
Когда возможно списание или сокращение долга?
Полное списание долга возможно в следующих случаях:
В таких ситуациях банк обязан рассмотреть заявление и предложить меры — от списания процентов до пересмотра условий возврата займа.
Что считается кредитным мошенничеством?
Если кредит был оформлен без согласия заемщика, а деньги переведены третьим лицам, и следствие подтвердило факт мошенничества, банк может прекратить взыскание и даже аннулировать задолженность. Это возможно, если:
Как подать заявку на реструктуризацию?
Для этого необходимо обратиться в банк или микрофинансовую организацию с письменным заявлением. Важно:
Дополнительные гарантии
Эти меры не означают автоматического прощения долгов, но дают реальный шанс договориться с кредиторами. Главное — своевременно подать заявление и подтвердить своё положение документально. Для пострадавших от мошенников и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, это возможность восстановить финансовую стабильность.
Заёмщик — сторона по кредитным отношениям, получающая кредитные деньги (кредит) и принимающая на себя обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент за время пользования ссудой.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.