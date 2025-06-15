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Мошенничество или отсрочка? Как банки Казахстана помогают заёмщикам в трудной ситуации

3:34
Экономика

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана предложило ввести механизм коллективной реструктуризации долгов, который позволит заемщикам объединить кредиты, списать штрафы и комиссии, уменьшить сумму долга или даже полностью его аннулировать.

Кредит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кредит

Об этом сообщает информационное агентство Stan.kz.

Кто может рассчитывать на послабления?

Подать заявку на реструктуризацию смогут граждане, которые соответствуют следующим условиям:

  • имеют два и более необеспеченных кредита в банках или МФО;
  • имеют просрочку по выплатам свыше шести месяцев по займам или свыше трёх месяцев по микрокредитам;
  • не имеют других кредитов, оформленных под залог имущества (например, квартиры или автомобиля);
  • сумма общего долга не превышает 1 600 МРП (примерно 6,3 миллиона тенге).

Если все условия соблюдены, заемщик может обратиться с заявкой на коллективную реструктуризацию. В результате кредиторы совместно пересматривают график выплат, полностью списывают штрафы и пени, а также могут предоставить отсрочку платежей сроком до 6 месяцев.

Когда возможно списание или сокращение долга?

Полное списание долга возможно в следующих случаях:

  •  если кредит был оформлен мошенниками без ведома заемщика;
  • если заемщик оказался в тяжёлой жизненной ситуации, подтвержденной документально;
  • если все кредиторы признают, что заемщик объективно не в состоянии погасить долг.

В таких ситуациях банк обязан рассмотреть заявление и предложить меры — от списания процентов до пересмотра условий возврата займа.

Что считается кредитным мошенничеством?

Если кредит был оформлен без согласия заемщика, а деньги переведены третьим лицам, и следствие подтвердило факт мошенничества, банк может прекратить взыскание и даже аннулировать задолженность. Это возможно, если:

  • есть официальное постановление о признании заявителя пострадавшим;
  • средства действительно были переведены другим лицам;
  • банк не провел голосовую проверку и не заблокировал подозрительную операцию.

Как подать заявку на реструктуризацию?

Для этого необходимо обратиться в банк или микрофинансовую организацию с письменным заявлением. Важно:

  •  банк обязан принять и зарегистрировать заявку;
  •  срок рассмотрения — 15 календарных дней;
  • пока заявление рассматривается, банк не имеет права подать в суд или передать долг коллекторам;
  • в случае отказа банк обязан указать причины в письменной форме.

Дополнительные гарантии

  •  Если банк в течение двух лет не предложил реальной реструктуризации и не списал штрафы и пени, он не сможет передать долг коллекторскому агентству;
  • банки обязаны публиковать информацию о рассмотренных заявлениях и предпринятых мерах на своих официальных сайтах;
  • при массовых нарушениях банк должен составить индивидуальный план по снижению долговой нагрузки, согласованный с уполномоченным органом.

Эти меры не означают автоматического прощения долгов, но дают реальный шанс договориться с кредиторами. Главное — своевременно подать заявление и подтвердить своё положение документально. Для пострадавших от мошенников и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, это возможность восстановить финансовую стабильность.

Уточнения

Заёмщик — сторона по кредитным отношениям, получающая кредитные деньги (кредит) и принимающая на себя обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент за время пользования ссудой.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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