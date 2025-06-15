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Банановый апокалипсис: Chiquita объявила об увольнении более 1600 сотрудников в Панаме

1:46
Экономика

Панаму охватил шок — американский банановый гигант Chiquita объявил об увольнении всего своего персонала на территории страны.

Бананы
Фото: creativecommons.org by Steve Hopson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Бананы

Для тысяч семей, чья жизнь зависит от банановой отрасли, это стало настоящей трагедией. А для всего мира — тревожным сигналом: под угрозой оказалось будущее одного из крупнейших экспортных секторов Панамы.

Для Панамы бананы являются важнейшей частью экономики, страна стабильно входит в пятерку главных экспортных товаров. Но теперь эта отрасль переживает беспрецедентный кризис. Chiquita намерена уволить более 1600 работников после недель напряженной обстановки и протестов.

Ранее, в мае, компания уже сократила почти 4900 сотрудников на фоне продолжающихся трудовых конфликтов. 

В центре конфликта — спорная пенсионная реформа, вызвавшая резкую реакцию. 28 апреля рабочие вышли на забастовку против новых законов, принятых Конгрессом Панамы, которые сокращают пенсионные выплаты и ограничивают доступ к медицинским услугам. Для многих труд на банановых плантациях — это не просто работа, а источник гордости, стабильности и социальной защищенности.

Когда ситуация обострилась, вмешался президент Панамы Хосе Рауль Мулино. После напряженных переговоров правительство пообещало внести законопроект, возвращающий социальные гарантии. Однако профсоюзы отказываются завершать протесты, пока документ не будет принят официально. Недоверие к властям остается высоким, а плантации по всей стране простаивают, пишет cmu.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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