Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG, который является дочерней компанией "Газпрома", неожиданно получил финансирование от американского бизнесмена Стивена Линча в мае 2025 года.

Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Компания Nord Stream

Об этом сообщает издание Die Zeit. Линч еще в прошлом году заявил о намерении выкупить газопровод, который находится в банкротстве с весны 2022 года.

Швейцарский суд в кантоне Цуг, где зарегистрирована компания, дал "Газпрому" срок до 9 мая 2025 года для достижения соглашения с кредиторами. 30 апреля стороны подписали мировое соглашение, которое было утверждено судом 9 мая.

Сумма погашенного долга не раскрывается, но по информации источников, Линч, имеющий опыт работы в России, хочет выкупить газопровод, чтобы вывести его из-под российского влияния. Это позволит осуществлять поставки газа в Европу через трубопровод, формально принадлежащий американскому инвестору. Линч уже прибыл в Берлин для переговоров и присутствовал на заседании суда в Швейцарии.

В нулевые годы он участвовал в попытке сделки, связанной с активами компании ЮКОС. На фоне энергетического кризиса в Европе и давления США на сотрудничество с российскими энергетическими проектами, возможная смена собственника "Северного потока-2" вызывает большой интерес у аналитиков как на Западе, так и в России.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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