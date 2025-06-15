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Почему Россия срочно восстанавливает старую биотехнологию

2:16
Экономика

Советские разработки в биотехнологической сфере были одними из самых передовых в мире. Когда-то СССР занимал второе место по производству и компетенциям в этом направлении. Сегодня России предстоит не просто вспомнить о прошлом, а построить новую основу для биотехнологий с нуля.

Биотехнологии
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use
Биотехнологии

Ставка на гаприн — корм будущего

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров подчеркнул, что среди приоритетов — производство гаприна. Этот синтезированный белок используется как дешевая кормовая добавка для животных. Технология его создания существует со времён СССР, но теперь её нужно переосмыслить и масштабировать, чтобы вернуть себе позиции на глобальном рынке.

"Что касается номенклатуры, например, это синтезированный белок гаприн. Он используется как самая, наверное, дешевая кормовая добавка для животных. Эта технология еще Советского Союза, который занимал второе место в мире по компетенциям и объему производства биотехнологических продуктов.", — отметил Мантуров.

Возрождение через сотрудничество

Он также обратил внимание на необходимость плотного взаимодействия всех участников отрасли: бизнеса, научных институтов и институтов развития. Только совместными усилиями можно сформировать биотехнологическую экосистему нового поколения.

Аминокислоты — новая биооснова

Ключевым направлением станет разработка широкого спектра аминокислот. Они востребованы в сельском хозяйстве, а также находят применение в фармацевтике. Это не только научный вызов, но и экономическая возможность для страны.

"В области биоэкономики должна быть плотная кооперация частного бизнеса, институтов развития, научно-исследовательских, прикладных институтов. России необходимо развивать широкую линейку аминокислот, которые будут использоваться, например, в сельском хозяйстве или в фармацевтике", — добавил он.

Возвращение к биотехнологическим корням — не шаг назад, а стратегическое решение. Восстановив утраченные компетенции, Россия может не только догнать, но и опередить мировой рынок.

Уточнения

Биотехноло́гия (от гр. βίος — "жизнь", τέχνη — "искусство, мастерство, способность", λόγος — "слово, смысл, мысль, понятие") — дисциплина, изучающая возможности использования живых организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач, а также возможности создания живых организмов с необходимыми свойствами методом генной инженерии.

Аминокисло́ты также аминокарбо́новые кисло́ты, АМК — органические соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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