Обострение на Ближнем Востоке ударило по российским туристам

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Что делать, когда воздушное пространство внезапно закрывается, а вы — в другой стране? Именно с такой ситуацией столкнулись тысячи россиян, оказавшихся в Объединённых Арабских Эмиратах.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use Аэропорт в ОАЭ

Воздушное пространство закрыто

Из-за временного закрытия неба над Ираном, вызванного резким обострением ситуации на Ближнем Востоке, резко нарушилось авиасообщение. Под удар попали в первую очередь рейсы из и в ОАЭ. Последствия оказались серьёзными: около 10 тысяч граждан РФ не смогли вовремя вернуться домой.

Кто уже вернулся, а кто всё ещё ждёт

Хотя большая часть уже смогла вылететь или была перенаправлена другими маршрутами, около 3 тысяч россиян по-прежнему остаются в Эмиратах.

Дипломаты работают без выходных

Российское генконсульство в Дубае подтвердило, что ситуация остаётся напряжённой. Каждый день к дипломатам поступает до сотни обращений от граждан, застрявших в ОАЭ. Люди просят помощи, советов, информации — и все эти сигналы принимаются.

Air Arabia — отмена рейсов и поиск решений

Сейчас главная задача — найти альтернативные варианты вылета, особенно для пассажиров авиакомпании Air Arabia, чьи рейсы были полностью отменены. По информации генконсульства, таких пассажиров — около тысячи человек.

Что с обязательствами авиакомпаний

Российские представители контролируют ситуацию и следят за тем, как авиаперевозчики выполняют свои обязательства при задержках и отменах рейсов. Поддержка гражданам оказывается ежедневно.

Уточнения

Возду́шный транспорт — понятие, включающее как собственно воздушные суда, так и необходимую для их эксплуатации инфраструктуру: аэропорты, диспетчерские и технические службы.



Air Arabia (араб. العربية للطيران‎) — арабская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в городе Шарджа, работающая на рынке пассажирских перевозок из аэропортов Шарджи и Александрии, а также из четырёх аэропортов в Марокко, в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы и СНГ.



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