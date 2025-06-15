Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пляж зовёт: образы, в которых ты станешь магнитом для всех взглядов
Клубника или черника? Цвет ягод подскажет, чем они помогут организму
Место, где время остановилось: забытая крепость Пелопоннеса, в которую хочется вернуться
Невыносимая боль: сестра Жанны Фриске возмущена поведением СМИ на кладбище
Мыши сбегают сразу: положите это растение в угол — и забудьте о грызунах
Секрет молодости спрятан в расчёске: одна ошибка — и вы как из архива
Первый запуск сорван: животных обвиняют, но правда оказалась в проводах
Секреты богатого урожая картофеля: подготовка почвы и уход за растениями
Маска, которая работает: подбираем идеальный уход для любого повреждения волос

Обострение на Ближнем Востоке ударило по российским туристам

1:41
Экономика

Что делать, когда воздушное пространство внезапно закрывается, а вы — в другой стране? Именно с такой ситуацией столкнулись тысячи россиян, оказавшихся в Объединённых Арабских Эмиратах.

Аэропорт в ОАЭ
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use
Аэропорт в ОАЭ

Воздушное пространство закрыто

Из-за временного закрытия неба над Ираном, вызванного резким обострением ситуации на Ближнем Востоке, резко нарушилось авиасообщение. Под удар попали в первую очередь рейсы из и в ОАЭ. Последствия оказались серьёзными: около 10 тысяч граждан РФ не смогли вовремя вернуться домой.

Кто уже вернулся, а кто всё ещё ждёт

Хотя большая часть уже смогла вылететь или была перенаправлена другими маршрутами, около 3 тысяч россиян по-прежнему остаются в Эмиратах.

Дипломаты работают без выходных

Российское генконсульство в Дубае подтвердило, что ситуация остаётся напряжённой. Каждый день к дипломатам поступает до сотни обращений от граждан, застрявших в ОАЭ. Люди просят помощи, советов, информации — и все эти сигналы принимаются.

Air Arabia — отмена рейсов и поиск решений

Сейчас главная задача — найти альтернативные варианты вылета, особенно для пассажиров авиакомпании Air Arabia, чьи рейсы были полностью отменены. По информации генконсульства, таких пассажиров — около тысячи человек.

Что с обязательствами авиакомпаний

Российские представители контролируют ситуацию и следят за тем, как авиаперевозчики выполняют свои обязательства при задержках и отменах рейсов. Поддержка гражданам оказывается ежедневно.

Уточнения

Возду́шный транспорт — понятие, включающее как собственно воздушные суда, так и необходимую для их эксплуатации инфраструктуру: аэропорты, диспетчерские и технические службы.

Air Arabia (араб. العربية للطيران‎) — арабская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в городе Шарджа, работающая на рынке пассажирских перевозок из аэропортов Шарджи и Александрии, а также из четырёх аэропортов в Марокко, в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы и СНГ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Рыба против инфаркта: какие сорта лечат, а какие только вкусные
Здоровье
Рыба против инфаркта: какие сорта лечат, а какие только вкусные Аудио 
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Авто
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех Аудио 
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Недвижимость
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке Аудио 
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Путь от ненависти к сочувствию: как Екатерина Гордон изменила отношение к Седоковой
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю
Последние материалы
Пляж зовёт: образы, в которых ты станешь магнитом для всех взглядов
Клубника или черника? Цвет ягод подскажет, чем они помогут организму
Обострение на Ближнем Востоке ударило по российским туристам
Место, где время остановилось: забытая крепость Пелопоннеса, в которую хочется вернуться
Невыносимая боль: сестра Жанны Фриске возмущена поведением СМИ на кладбище
Мыши сбегают сразу: положите это растение в угол — и забудьте о грызунах
Секрет молодости спрятан в расчёске: одна ошибка — и вы как из архива
Первый запуск сорван: животных обвиняют, но правда оказалась в проводах
Секреты богатого урожая картофеля: подготовка почвы и уход за растениями
Маска, которая работает: подбираем идеальный уход для любого повреждения волос
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.