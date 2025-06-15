Зарплаты в водной отрасли сравняются с энергетикой: как это повлияет на рынок труда Казахстана

Заработная плата работников водной отрасли увеличится до 50%.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

Как сообщает turkystan. kz с ссылкой на пресс-службу министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который вносит изменения в закон "О естественных монополиях" для повышения зарплат в этой сфере.

По информации ведомства, изменения затронут более 25 тысяч работников, занимающихся водоснабжением и водоотведением. В зависимости от региона и статистических данных, зарплата вырастет в среднем на 35-50%, приближаясь к уровню специалистов в области тепло- и электроэнергетики. Это поможет снизить текучесть кадров и привлечь квалифицированных специалистов.

Новые изменения вступят в силу с 1 сентября текущего года. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов отметил, что средняя зарплата в тепло- и электроэнергетике составляет 330 тысяч тенге (более 51 тыс. рублей), в то время как в водной сфере — только 231 тысяча тенге (около 36 тыс. рублей), что подчеркивает необходимость повышения кадрового потенциала водной отрасли для развития страны.

Уточнения

Потенциа́л (от лат. potentia — сила, мощь) внутренняя сила; набор энергий, работающих лишь на позитивных намерениях что то разрешить, сделать правильный выбор. Это есть двигатель идей и целеполаганий; могущество.



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