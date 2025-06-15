Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ломает чаще, чем штанга: вот какое движение самое опасное в зале
Фильмы о супергероях больше не впечатляют: Дакота Джонсон объяснила, почему зрители устали от Голливуда
Все делают одну ошибку — и получают кашу: как замораживать черешню по уму
Лицо как после отпуска: массаж, который возвращает свежесть за 10 минут
Громкая музыка в салоне может стоить водителю машины
Певица Margo раскрыла детали трека с Lil Pump: он знал, что я та самая звезда
Экстрим в Хургаде, Египет: что случилось с туристами на пути к бедуинам
Собака боится людей? Причина может быть совсем не в прошлом
Лазерный дозор: неведомый сигнал из космоса сканировал леса планеты

Зарплаты в водной отрасли сравняются с энергетикой: как это повлияет на рынок труда Казахстана

Экономика

Заработная плата работников водной отрасли увеличится до 50%.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Как сообщает turkystan. kz с ссылкой на пресс-службу министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который вносит изменения в закон "О естественных монополиях" для повышения зарплат в этой сфере.

По информации ведомства, изменения затронут более 25 тысяч работников, занимающихся водоснабжением и водоотведением. В зависимости от региона и статистических данных, зарплата вырастет в среднем на 35-50%, приближаясь к уровню специалистов в области тепло- и электроэнергетики. Это поможет снизить текучесть кадров и привлечь квалифицированных специалистов.

Новые изменения вступят в силу с 1 сентября текущего года. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов отметил, что средняя зарплата в тепло- и электроэнергетике составляет 330 тысяч тенге (более 51 тыс. рублей), в то время как в водной сфере — только 231 тысяча тенге (около 36 тыс. рублей), что подчеркивает необходимость повышения кадрового потенциала водной отрасли для развития страны.

Уточнения

Потенциа́л (от лат. potentia — сила, мощь)  внутренняя сила; набор энергий, работающих лишь на позитивных намерениях что то разрешить, сделать правильный выбор. Это есть двигатель идей и целеполаганий; могущество.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Авто
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый Аудио 
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Садоводство, цветоводство
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных Аудио 
Популярное
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям

У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.

Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Последние материалы
Почему паломники выбирают Турцию, а не Иерусалим? Открываем неожиданные маршруты
Тля в бегах: секретный рецепт, от которого розы становятся бронебойными
Все едят, но почти никто не выращивает: как получить домашний арахис в условиях средней полосы
Как натуральное масло избавляет от седины и возвращает блеск волос — без краски и химии
Пользователи Сети требуют убрать Кудрявцеву с телевидения: что случилось на премии МУЗ-ТВ?
Жаркое лето грозит Европе дефицитом газа: три фактора, которые усугубят ситуацию
Секретный трюк домохозяек: грязь исчезает, как по волшебству
Цвет, который вытеснил блонд: женщины возвращаются к огню
Почему они так орут? Что крики в зале дают спортсменам на самом деле
Huawei, Xiaomi и Toyota: что скрывает новый союз титанов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.