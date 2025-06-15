Жаркое лето грозит Европе дефицитом газа: три фактора, которые усугубят ситуацию

Хранилища природного газа в странах Евросоюза заполнены чуть более чем наполовину, и темпы закачки остаются умеренными, в то время как летний сезон только начался.
В течение трех лет у европейских стран не возникало серьезных проблем с поставками газа, за исключением его высокой стоимости. Однако прошлой зимой отбор газа из хранилищ в Европе был значительным, что привело к необходимости заполнять их, начиная с пятилетнего минимума.
В случае жаркого лета увеличится потребление электроэнергии для кондиционирования воздуха, что приведет к росту спроса на газ. Это может усугубиться тремя дополнительными факторами: снижением эффективности ветровой генерации из-за штиля в Северной Европе (хотя это и не обязательно), увеличением спроса на газ в Азии (что уже наблюдается) и сокращением поставок трубопроводного газа из России из-за прекращения транзита через Украину (что уже произошло).
Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, считает, что заполнение европейских хранилищ к началу отопительного сезона возможно, но это будет непростой задачей. В первой декаде июня текущего года хранилища были заполнены лишь на 51,4 процента, в то время как в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 71,6 процента. Текущий уровень заполненности ниже среднего значения за последние пять лет (61,85%).
Теоретически заполнить хранилища возможно, но в случае жаркого лета потребление газа резко возрастет, что потребует значительного увеличения импорта, в основном за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ). Это может оказаться сложной задачей, поскольку контракты с поставщиками СПГ заключаются заблаговременно, и в случае увеличения спроса на газ в Азии, американский СПГ может быть направлен туда, а не в Европу, пишет "РГ".
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
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