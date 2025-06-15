Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выдыхай — и худей: как дыхание помогает терять килограммы
Он заставляет вас плакать — а теперь ещё и моет окна лучше любого спрея
Туристы исчезли, а бары опустели — что происходит с Паттайей на самом деле
Эти пионы сводят с ума: какие сорта зацветают пышно, ярко и раньше других
Секрет хороших волос не в цене — вот что действительно важно в шампуне
Йод, хлеб и сыворотка: огуречный ритуал, который срабатывает лучше любых удобрений
Шокирующее заявление Прилепина: писатель раскрыл, что произойдёт, если Алла Пугачёва вернётся в Россию
Открыла глаза перед уходом: отец Жанны Фриске вскрыл детали её последних минут
Alfa Romeo держит паузу, но Giulia уже шепчет: я не такая, как раньше

Фармацевтические гиганты платят миллиарды: как китайские компании покоряют мировой рынок биотехнологий

2:10
Экономика

Китайская биотехнология теперь не просто зарождающаяся отрасль, а настоящая разрушительная сила, изменяющая глобальные инновации в области лекарств, заявил Ици Лю, старший инвестиционный аналитик Exome Asset Management.

Лаборатория
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лаборатория

По его словам, наука и экономика в этой сфере становятся всё более убедительными, и производственный процесс начинает активно развиваться.

Рост числа биотехнологических компаний в Китае, акции которых котируются на бирже, подтверждает, что страна становится центром глобальных инноваций. В этом году сектор биотехнологий демонстрирует рост, превышающий 17% роста акций технологических компаний, что связано с запуском революционного приложения DeepSeek для искусственного интеллекта.

Основными факторами роста акций стали две крупные лицензии: Pfizer заплатила 1,25 миллиарда долларов за лицензию на экспериментальный препарат от рака компании 3SBio, а Bristol-Myers Squibb объявила о намерении заплатить до 11,5 миллиардов долларов за лицензию на противораковый препарат от BioNTech, который был получен от китайской компании Biotheus.

Некоторые акции биотехнологических компаний значительно выросли в цене: например, акции 3SBio увеличились на 283%, а акции RemeGen Co. — более чем на 270% после интереса со стороны транснациональных фармацевтических компаний.

Кроме того, растущее влияние Китая в фармацевтических слияниях и поглощениях привлекает внимание инвесторов. В первом квартале стоимость сделок с местными игроками удвоилась по сравнению с прошлым годом и составила 36,9 миллиарда долларов, что превышает половину от общего мирового показателя.

Донг Чен из Pictet Wealth Management заметил, что у китайских биотехнологических компаний "наступает свой момент DeepSeek" и впереди открываются новые возможности, пишет Bloomberg.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться
Домашние животные
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться Аудио 
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Еда и рецепты
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение Аудио 
Популярное
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям

У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.

Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Иран имеет будущее и очень помог России и Китаю своим ответом Израилю Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Пьёшь утром — легко весь день: летний рецепт, который запускает похудение
Последние материалы
Выдыхай — и худей: как дыхание помогает терять килограммы
Он заставляет вас плакать — а теперь ещё и моет окна лучше любого спрея
Туристы исчезли, а бары опустели — что происходит с Паттайей на самом деле
Эти пионы сводят с ума: какие сорта зацветают пышно, ярко и раньше других
Секрет хороших волос не в цене — вот что действительно важно в шампуне
Йод, хлеб и сыворотка: огуречный ритуал, который срабатывает лучше любых удобрений
Шокирующее заявление Прилепина: писатель раскрыл, что произойдёт, если Алла Пугачёва вернётся в Россию
Открыла глаза перед уходом: отец Жанны Фриске вскрыл детали её последних минут
Alfa Romeo держит паузу, но Giulia уже шепчет: я не такая, как раньше
Фармацевтические гиганты платят миллиарды: как китайские компании покоряют мировой рынок биотехнологий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.