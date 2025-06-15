Фармацевтические гиганты платят миллиарды: как китайские компании покоряют мировой рынок биотехнологий

2:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайская биотехнология теперь не просто зарождающаяся отрасль, а настоящая разрушительная сила, изменяющая глобальные инновации в области лекарств, заявил Ици Лю, старший инвестиционный аналитик Exome Asset Management.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лаборатория

По его словам, наука и экономика в этой сфере становятся всё более убедительными, и производственный процесс начинает активно развиваться.

Рост числа биотехнологических компаний в Китае, акции которых котируются на бирже, подтверждает, что страна становится центром глобальных инноваций. В этом году сектор биотехнологий демонстрирует рост, превышающий 17% роста акций технологических компаний, что связано с запуском революционного приложения DeepSeek для искусственного интеллекта.

Основными факторами роста акций стали две крупные лицензии: Pfizer заплатила 1,25 миллиарда долларов за лицензию на экспериментальный препарат от рака компании 3SBio, а Bristol-Myers Squibb объявила о намерении заплатить до 11,5 миллиардов долларов за лицензию на противораковый препарат от BioNTech, который был получен от китайской компании Biotheus.

Некоторые акции биотехнологических компаний значительно выросли в цене: например, акции 3SBio увеличились на 283%, а акции RemeGen Co. — более чем на 270% после интереса со стороны транснациональных фармацевтических компаний.

Кроме того, растущее влияние Китая в фармацевтических слияниях и поглощениях привлекает внимание инвесторов. В первом квартале стоимость сделок с местными игроками удвоилась по сравнению с прошлым годом и составила 36,9 миллиарда долларов, что превышает половину от общего мирового показателя.

Донг Чен из Pictet Wealth Management заметил, что у китайских биотехнологических компаний "наступает свой момент DeepSeek" и впереди открываются новые возможности, пишет Bloomberg.

Уточнения

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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