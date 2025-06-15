От сбоев в банковской системе до наличных: наблюдается тревожный тренд среди держателей карт

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Британцы всё чаще хранят наличные из-за экономической неопределенности и опасений по поводу возможных сбоев в банковской системе, таких как недавний инцидент в Испании. В последние месяцы наблюдается значительный рост количества банкнот в обращении.

Фото: commons.wikimedia.org by Reza luke, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Банковские карты

Напоминаем, что ранее в в Испании и Португалии десятки миллионов людей столкнулись с масштабным отключением электроэнергии. В результате многие остались без транспорта, света светофоров, банкоматов, телефонной связи и интернета. Электронный банкинг работал на резервных системах, однако большинство банкоматов оставалось пустыми, пишет The Guardian.

Уточнения

Интернет-банкинг — общее название технологий дистанционного банковского обслуживания, а также доступ к счетам и операциям (по ним), предоставляющийся в любое время и с любого устройства, имеющего доступ в Интернет.



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