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Роднина сравнила пенсии в России и США и сделала вывод, который не всем понравится

1:32
Экономика

Бывшая фигуристка Ирина Роднина, ныне депутат Госдумы, прокомментировала различия в пенсионных системах России и США, подчеркнув, что подход к накоплениям за океаном кардинально отличается от отечественной модели.

Пожилой мужчина с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с телефоном

В беседе с изданием Sport24, она заявила, что в Америке пенсионеры получают больше, однако основа таких выплат — не государственная поддержка, а личные усилия граждан.

По словам Родниной, американцы начинают получать пенсию с 70 лет — и мужчины, и женщины без гендерной разницы. В России пенсионный возраст ниже, но, как отметила парламентарий, многие всё равно выходят на заслуженный отдых раньше установленного срока — из-за наличия многочисленных льгот.

Она объяснила, что в США система устроена иначе: там пенсия формируется на основе индивидуальных отчислений, которые американцы делают на специальные счета. Эти накопления и становятся источником будущих выплат. Роднина уверена, что в Соединённых Штатах человек фактически сам строит своё пенсионное будущее, тогда как россияне практически не участвуют в этом процессе.

Стоит отметить, что Ирина Роднина на личном опыте знакома с американской системой — в 1990-е годы она жила в США и работала в спортивном центре в Лос-Анджелесе. Сейчас в США проживает её дочь Алёна Миньковская, которая имеет американское гражданство.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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