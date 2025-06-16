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Как выжить семье из трёх человек на 30 тысяч рублей в месяц — реальные лайфхаки

1:09
Экономика

Жить семьёй из трёх человек в России на 30 тысяч рублей в месяц — задача непростая, но выполнимая при правильном подходе и тщательном планировании.

Родители
Фото: publicdomainpictures.net by Vera Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Родители

Главное — научиться рационально распределять бюджет и минимизировать ненужные расходы. В первую очередь стоит обратить внимание на продукты питания: покупайте сезонные овощи и фрукты на рынках, выбирайте базовые крупы и хлеб в проверенных недорогих магазинах, готовьте дома, избегая полуфабрикатов.

Планирование меню на неделю поможет избежать лишних покупок и сэкономить деньги.

Во-вторых, экономьте на коммунальных платежах — старайтесь использовать воду и электроэнергию разумно, выключайте свет, когда он не нужен, и утепляйте жильё для снижения отопительных расходов.

Также важно ограничить расходы на транспорт, выбирая общественный транспорт или велосипед вместо такси и личного автомобиля.

Развлечения и досуг можно организовывать дома или на бесплатных городских мероприятиях, избегая дорогостоящих походов в кафе и кино.

Уточнения

Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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