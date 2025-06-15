Плати вдвое меньше за ЖКХ — 3 проверенных совета, которые скрывают от вас управляющие компании

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономия на платежах за ЖКХ — задача, с которой сталкивается почти каждый. В условиях постоянно растущих тарифов становится важно научиться разумно управлять своими ресурсами.

Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info Девушка

Первое и главное — контролируйте расход воды и электроэнергии. Установите счетчики, если их еще нет, и внимательно следите за показаниями. Маленькие привычки, вроде выключения света перед выходом и использования энергосберегающих ламп, помогут снизить счета без особых усилий.

Второй совет — утеплите квартиру. Хорошая теплоизоляция значительно уменьшит потери тепла зимой, а значит, сократит расходы на отопление. Иногда достаточно заменить уплотнители на окнах и дверях или повесить плотные шторы.

Наконец, третий способ — внимательно изучайте и оспаривайте счета за ЖКХ. Иногда в квитанциях бывают ошибки или необоснованные начисления.

Не бойтесь обращаться в управляющую компанию с просьбой проверить платежи и перерасчитать их.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.