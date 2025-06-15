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Правительство смягчает правила: иностранному бизнесу разрешат конкуренцию с российскими производителями

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Экономика

Российское правительство готово при определённых условиях допустить иностранные компании к конкуренции с отечественными производителями, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

Торговый центр
Фото: mos.ru by М. Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Торговый центр

Он отметил, что возвращение иностранных игроков возможно в тех отраслях, где российские компании уже занимают значимую долю рынка и уверенно на нём закрепились.

Мантуров подчеркнул, что при соблюдении определённых критериев правительство не станет препятствовать появлению иностранных конкурентов, особенно если они смогут производить продукцию с высокой добавленной стоимостью прямо на территории России.

Эти слова прозвучали накануне Петербургского международного экономического форума.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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