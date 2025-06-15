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Рост ЖКХ-тарифов объяснили: что ждать москвичам с июля?

1:08
Экономика

С 1 июля москвичам предстоит столкнуться с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сообщает "Вечерняя Москва".

Девушка
Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info
Девушка

По словам депутата Госдумы Александра Якубовского, индексация составит примерно 15 процентов и коснется всей России. В частности, новые цены в столице будут такими: холодная вода подорожает до 65,77 рублей за кубометр, горячая — до 312,5 рублей, а отопление вырастет до 3738,37 рублей за гигакалорию. К

роме того, тариф на электроэнергию при одноставочном учете увеличится с 6,15 до 7,16 рублей за киловатт-час, что составляет рост в 16,4 процента.

Депутат объяснил, что подобное повышение связано с необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры, а также с ростом затрат на вывоз мусора, изменениями климата и повышением стоимости ресурсов.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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