Как не попасть на крупный штраф за мангал на участке — советы юриста

Экономист и юрист Алёна Яковлева рассказала о том, что неправильное использование открытого огня на даче может обернуться серьёзными штрафами.
Она отметила, что разводить огонь на частном участке разрешается лишь при соблюдении строгих правил безопасности. Так, мангал можно устанавливать не ближе пяти метров от построек, а открытый костёр — минимум в пятнадцати метрах.
Кроме того, место для огня должно быть подготовлено — почва должна быть очищена до минерального слоя, а вокруг должна быть противопожарная полоса шириной не менее полуметра.
Специалист уточнила, что для костра минимальное расстояние от построек должно составлять около пятидесяти метров, однако если речь идёт о мангале, то это расстояние сокращается вдвое.
При обнаружении нарушений на приусадебных участках или дачах штраф может варьироваться от 5 до 15 тысяч рублей. В периоды особого пожароопасного режима сумма штрафа возрастает и достигает 60 тысяч рублей, пишет "Лента.ру".
Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .
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