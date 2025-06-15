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Как не попасть на крупный штраф за мангал на участке — советы юриста

1:10
Экономика

Экономист и юрист Алёна Яковлева рассказала о том, что неправильное использование открытого огня на даче может обернуться серьёзными штрафами.

Шашлык на мангале
Фото: Adobe Stock by spyrakot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашлык на мангале

Она отметила, что разводить огонь на частном участке разрешается лишь при соблюдении строгих правил безопасности. Так, мангал можно устанавливать не ближе пяти метров от построек, а открытый костёр — минимум в пятнадцати метрах.

Кроме того, место для огня должно быть подготовлено — почва должна быть очищена до минерального слоя, а вокруг должна быть противопожарная полоса шириной не менее полуметра.

Специалист уточнила, что для костра минимальное расстояние от построек должно составлять около пятидесяти метров, однако если речь идёт о мангале, то это расстояние сокращается вдвое.

При обнаружении нарушений на приусадебных участках или дачах штраф может варьироваться от 5 до 15 тысяч рублей. В периоды особого пожароопасного режима сумма штрафа возрастает и достигает 60 тысяч рублей, пишет "Лента.ру".

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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