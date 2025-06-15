Росатом возглавит проект первой АЭС в Казахстане — подробности сделки

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Госкорпорация "Росатом" была выбрана лидером международного консорциума, который займётся строительством первой атомной электростанции в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба агентства по атомной энергии Республики Казахстан.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ запорожская аэс

В ходе тщательного анализа и при участии международных экспертов агентство по атомной энергии завершило отбор организации, которая возглавит проект. По итогам конкурса именно российская компания "Росатом" получила этот статус.

Кроме того, состоялись переговоры с руководителями крупнейших мировых поставщиков технологий для АЭС, включая китайскую China National Nuclear Corporation, французскую Électricité de France и южнокорейскую Korea Hydro & Nuclear Power.

Все партнёры представили свои предварительные оценки стоимости строительства, сроки реализации, модели финансирования, а также планы по локализации производства и другие важные детали.

В результате предложения "Росатома" были признаны наиболее выгодными с экономической точки зрения и оптимальными по всем ключевым параметрам, подчеркнули в агентстве по атомной энергии Казахстана.

Уточнения

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот. «Росатом» управляет атомными электростанциями России.



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