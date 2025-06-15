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Тегеран рассматривает блокаду ключевого нефтяного маршрута

1:01
Экономика

Тегеран обсуждает возможность перекрытия Ормузского пролива, ключевого маршрута для мировой нефти, сообщает агентство Rokna.

Установка
Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Установка

Ормузский пролив — это узкий морской путь, соединяющий Персидский залив с Оманским, который играет огромную стратегическую роль. Через него проходит более трети мирового морского экспорта нефти.

В числе основных стран, поставляющих нефть через этот пролив, значатся Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Кувейт, Катар, Бахрейн и ОАЭ. Отсюда танкеры направляются в такие крупные импортеры, как Китай, Индия, Япония, а также Соединённые Штаты и страны Западной Европы.

Ранее командующий Корпусом стражей исламской революции, бригадный генерал Эсмаил Коусари, сообщил, что вопрос о возможном закрытии пролива находится в стадии обсуждения.

По его словам, Иран намерен принять наиболее выгодное и решительное решение в этом вопросе.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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