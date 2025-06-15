Миллиарды под ногами: это месторождение на границе Чили и Аргентины может изменить мировую добычу золота и меди

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Месторождение, известное как "Filo del Sol", на границе Чили и Аргентины обладает колоссальными запасами золота, меди и серебра.

Фото: commons.wikimedia.org by Chipcity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ рудник

На данный момент подтвержденные запасы золота составляют не менее 900 тонн, что оценивается в 62 миллиарда евро, без учета затрат на разработку. Предварительные изыскания указывают на возможность подтверждения еще до 1400 тонн золота.

Также здесь сосредоточено около 13 миллионов тонн меди, а по предварительным оценкам, этот объем может достигнуть 25 миллионов тонн. Канадская Lundin отметила, что данный проект может стать "одним из крупнейших в мире неразработанных карьерных медных месторождений". Рыночная стоимость меди может превысить 123 миллиарда евро.

Кроме того, месторождение содержит значительные залежи серебра: 18 000 тонн подтвержденных запасов и потенциально до 23 000 тонн. Ожидаемая выручка от серебра может превысить 17 миллиардов евро, пишет sfpdentalserviceversilia.

С 2020 года группа из 250-300 рабочих проводит исследования в сложных условиях. Несмотря на то, что добыча еще не началась, планы на эксплуатацию очевидны. "Filo del Sol имеет все шансы стать месторождением мирового уровня", учитывая, что Чили уже является лидером в мировой добыче меди.

Уточнения

Месторожде́ние полезных ископаемых — природное скопление (местоскопление, местонахождение) минерального вещества (полезного ископаемого) на поверхности или в недрах Земли



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.