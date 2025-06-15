Геометрия долгов: регионы Кавказа, где просрочка выросла втрое

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Дагестане и Северной Осетии просроченная ипотечная задолженность с начала года выросла втрое, а в Ингушетии — в 4,7 раза.

Фото: Freepik is licensed under public domain Пустой кошелёк

По данным коллекторского агентства "Долговой консультант", на 1 мая 2025 года, в Дагестане этот показатель составил 3,6 млрд рублей, что в 3,6 раза больше, чем на 1 января (1 млрд рублей). Общий объем ипотечной задолженности в республике достиг 93,5 млрд рублей, а доля просроченной ипотеки составляет 3,9%.

В целом по Северо-Кавказскому федеральному округу просроченная ипотечная задолженность на 1 мая составила 10 млрд рублей, увеличившись в 2,8 раза. А в России в целом просроченная ипотечная задолженность на ту же дату превысила 129 млрд рублей, что на 60 млрд больше, чем 4 месяца назад, согласно РБК.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества. Как любой иной залог, ипотека является способом обеспечения исполнения обязательств.





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