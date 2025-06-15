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Как накопить на пенсию, не рискуя всем: три проверенных способа

1:28
Экономика

Копить на пенсию можно разными способами, и выбор зависит от доходов, сроков накоплений и готовности к рискам.

Мужчина в белой рубашке держит свинью-копилку
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина в белой рубашке держит свинью-копилку

Один из популярных вариантов — это самостоятельное инвестирование в акции, облигации или даже криптовалюту. Этот метод может принести высокую прибыль, но не забывай — высокие доходы всегда связаны с высокими рисками. Можно как заработать, так и потерять все деньги.

Алексей Денисов, вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов, отмечает, что для успешного инвестирования нужно хорошо разбираться в рынке, следить за ценами и быстро реагировать на изменения. Даже профессионалы могут потерять деньги.

Банковские депозиты — это надежный, но менее доходный вариант. Проценты зависят от ключевой ставки, которая может меняться. К тому же, многие открывают вклады на короткий срок и часто снимают деньги на сиюминутные нужды, что мешает накоплениям.

Ещё один способ — покупка недвижимости. Это, безусловно, надежный вариант, но не все могут себе это позволить. Даже накопить на первоначальный взнос может быть сложно, не говоря уже о регулярных ипотечных платежах. Также нужно учитывать налоги, коммунальные платежи и расходы на ремонт. И помни, в кризис продать недвижимость может быть нелегко — ликвидность может оказаться низкой, пишет Life.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики Банка России.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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