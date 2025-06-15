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38 золотых жил: Казахстан открыл новые месторождения полезных ископаемых

1:53
Экономика

По данным пресс-службы премьер-министра, в Казахстане выявлено 38 потенциально богатых месторождений полезных ископаемых. Эти объекты были обнаружены в первом квартале 2025 года.

месторождение
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
месторождение

Предполагается, что на этих 38 перспективных участках могут залегать залежи меди, никеля, угля, золота и редкоземельных металлов.

Ожидается, что объем инвестиций в геологоразведочные работы в текущем году достигнет 160 млрд тенге. Для сравнения, в период с 2018 по 2024 год в эту сферу было инвестировано 424 млрд тенге.

В официальном сообщении указано, что оценочные ресурсы составляют: 2,6 млн тонн редкоземельных металлов, 1,1 млрд тонн бурого угля, 3,7 млн тонн меди и никеля, а также 19 тонн золота.

В текущем году в рамках геологоразведочных работ проводились дешифровка аэроснимков, маршрутная съемка, бурение, анализ проб воды и радиации, а также геохимические и камеральные исследования.

Подчеркивается, что на финансирование геологоразведочных работ в период с 2024 по 2026 годы выделено 22,83 млрд тенге, из которых 7,636 млрд тенге будут освоены в 2025 году.

Напоминаем, что к 2026 году геологическая и геофизическая изученность территории республики должна охватить 2,2 млн квадратных километров, пишет lsm.

Уточнения

Месторожде́ние полезных ископаемых — природное скопление (местоскопление, местонахождение) минерального вещества (полезного ископаемого) на поверхности или в недрах Земли.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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