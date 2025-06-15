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Цены на бензин взлетят уже на следующей неделе: Европа первой ощутит последствия

1:46
Экономика

Эскалация напряженности между Ираном и Израилем неминуемо окажет негативное влияние на глобальную экономику прежде всего из-за увеличения стоимости энергоресурсов.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Давиде Табарелли, глава итальянской аналитической фирмы Nomisma Energia, сообщил ТАСС, что Европа ощутит это в первую очередь, с ожидаемым ростом цен на бензин уже на следующей неделе.

По словам эксперта, следует ожидать постепенного подорожания бензина и увеличения счетов за электроэнергию, поскольку рыночные изменения уже произошли. Он подчеркнул, что текущий рост цен пока "умеренный", и текущая цена на нефть значительно ниже пиковых значений марта 2022 года(120 за баррель) или максимума 2008 года ($140 за баррель).

Табарелли отметил, что наибольший удар придется по экспортерам из региона, так как риск сокращения экспорта неизбежно приведет к росту цен. Закрытие Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок СПГ и нефти, имело бы катастрофические последствия.

Тем не менее, эксперт отметил, что Иран никогда не прибегал к подобным мерам во время предыдущих обострений, поскольку США не заинтересованы в чрезмерном росте цен на нефть. По его мнению, по этой же причине президент США будет выступать против дальнейших санкций в отношении энергетического сектора России, чтобы избежать дополнительного давления на цены.

Табарелли считает, что при планировании атаки на Иран этот фактор был учтен. Операция была начата в период относительно низких цен на нефть, когда их рост не представлял серьезной угрозы.

Уточнения

Экспортёр — сторона в международных экономических отношениях, поставляющая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли другой стороне (импортёру), которая использует их для производства других товаров, услуг или потребляет.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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