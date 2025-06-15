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Транскаспийский маршрут станет ближе: что сулит новая дорога Центр — Запад в Казахстане

2:11
Экономика

В Костанайской области Казахстана дан старт масштабному строительству автодороги "Центр — Запад", имеющей стратегическое значение.

Дорога
Фото: Flickr by Moyan Brenn from Italy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дорога

Этот проект, реализуемый во исполнение поручения президента Касым-Жомарта Токаева, озвученного на IV заседании Национального курултая, является частью правительственной программы по развитию транспортной сети и транзитных возможностей страны.

Строительные работы начались одновременно в Аркалыке и селе Торгай Жангельдинского района. Проект охватывает трассу "Астана — Жантеке — Егиндиколь — Аркалык — Торгай — Иргиз" протяженностью 865 км.

Новый автодорожный коридор обеспечит прямое сообщение между центральными и западными регионами Казахстана, а также предоставит выход на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), пишет primeminister.

Благодаря реализации этого проекта, расстояние между Астаной и селом Иргиз сократится на 573 км. Работы ведутся в двух направлениях — от Аркалыка в сторону Астаны и от Торгая в сторону Иргиза. Это придаст мощный импульс экономическому росту близлежащих территорий и улучшению качества жизни населения.

При проектировании и строительстве особое внимание уделяется экологическим аспектам. В местах миграции сайгаков предусмотрены изменения поперечного профиля дороги для минимизации барьерного эффекта и обеспечения безопасного пересечения животными. Пологий откос с уклоном 1 к 10 обеспечит беспрепятственное передвижение диких животных.

На церемонии открытия вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев подчеркнул важность проекта для развития транспортной инфраструктуры, укрепления транзитного потенциала Казахстана и повышения связности регионов.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов отметил, что создание логистической сети станет важным фактором для развития региона, особенно его южных районов, и для страны в целом.

Уточнения

Сайга́ (самка), маргач или сайга́к (самец; лат. Saiga tatarica) — парнокопытное млекопитающее из подсемейства настоящих антилоп (хотя из-за своеобразной анатомии его иногда вместе с тибетской антилопой относят к особому подсемейству Saiginae).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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