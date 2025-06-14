Виноделие в зоне конфликта: как ливанские вина преодолевают трудности

2:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ливан обладает одной из самых древних традиций виноделия в мире, что логически объясняет повышенный интерес к его винам.

Фото: Wikimedia Commons by Epicantus is licensed under Public domain бутылка вина

Эта богатая история началась еще с финикийцев, которые распространяли виноградарство по всему Средиземноморью. В 1857 году монахи-иезуиты завезли виноградные лозы из Алжира в долину Бекаа, ныне один из самых уважаемых винодельческих регионов Ливана.

Сегодня в Бекаа функционируют около восьмидесяти виноделен, многие из которых специализируются на французских сортах: каберне совиньон, сенсо, мерло, совиньон блан и шардоне пользуются особой популярностью. Однако и местные сорта винограда, такие как обайде, мерва, джандали и хамдали, также используются для производства вин и арака — дистиллированного напитка с анисовым вкусом, пишет The Guardian.

Наиболее выдающиеся винодельни расположены на значительной высоте. В отличие от прибрежных районов с их равнинным рельефом и жарким климатом, возможно, не самым подходящим для создания сложных вин, горные районы Ливана — Джеззин, Батрун и долина Бекаа — способны производить высококачественные вина. Высота над уровнем моря обеспечивает существенные суточные колебания температуры, что благоприятно влияет на развитие винограда: тепло днем способствует созреванию, а прохлада ночью — повышению кислотности.

Среди современных ливанских вин выделяется Château Musar, возможно, первое и единственное ливанское вино, знакомое многим. Вдохновленный путешествиями в Бордо, Гастон Ошар основал виноградники, которые впоследствии стали поместьем Musar, в 1930 году. Во время гражданской войны его сын Серж переориентировал винодельню на экспорт, в частности в Великобританию, что обеспечило ей известность на Западе. Именно поэтому Musar сейчас представлен у многих престижных импортеров и даже в некоторых супермаркетах.

История Musar тесно переплетена с войной в Ливане, которая, к сожалению, продолжается. В прошлом году восточная долина Бекаа особенно пострадала от израильских авиаударов. Однако, как утверждает Хенна Бакши, винный журналист, специализирующаяся на винах из зон конфликтов, война не должна определять ливанское виноделие. Она подчеркивает, что ни один регион не хочет быть известным из-за войны, и необходимо понимать исторический контекст. Качество ливанских вин, созданных несмотря на трудности, остается впечатляющим. Бакши рекомендует провести слепую дегустацию лучших ливанских вин, чтобы оценить их качество без предварительных знаний.

Уточнения

Дегуста́ция (от лат. degustare, дословно — «пробовать на вкус») в кулинарии — внимательное органолептическое оценивание пищевого продукта с акцентом на вкусовых ощущениях.



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