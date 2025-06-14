Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туя начала ржаветь? Это может быть серьёзнее, чем кажется: как распознать опасные пятна
Не ждите беды: вот как изменить условия жизни кротов на вашем участке навсегда
Ваши торты еще никогда не были столь вкусными — секретный джем из клубники сделает их особенными
Джокович пожаловался, что его не любили так, как Федерера и Надаля: вот почему
Выбор цвета — не про красоту: кроссовер с этим оттенком дольше держится в цене
Цены в горах Чехии взлетели: россияне скупили почти всё, а чехи остались ни с чем
Космический телескоп НАСА обнаружил: что скрывает новообретённая планетная система YSES-1
Японский миллиардер открыл частный гоночный рай: что скрывается за шикарными видами на горы
Тайна вечернего контроля аппетита: простая привычка, которая поможет вам терять вес

Виноделие в зоне конфликта: как ливанские вина преодолевают трудности

2:58
Экономика

Ливан обладает одной из самых древних традиций виноделия в мире, что логически объясняет повышенный интерес к его винам.

бутылка вина
Фото: Wikimedia Commons by Epicantus is licensed under Public domain
бутылка вина

Эта богатая история началась еще с финикийцев, которые распространяли виноградарство по всему Средиземноморью. В 1857 году монахи-иезуиты завезли виноградные лозы из Алжира в долину Бекаа, ныне один из самых уважаемых винодельческих регионов Ливана.

Сегодня в Бекаа функционируют около восьмидесяти виноделен, многие из которых специализируются на французских сортах: каберне совиньон, сенсо, мерло, совиньон блан и шардоне пользуются особой популярностью. Однако и местные сорта винограда, такие как обайде, мерва, джандали и хамдали, также используются для производства вин и арака — дистиллированного напитка с анисовым вкусом, пишет The Guardian.

Наиболее выдающиеся винодельни расположены на значительной высоте. В отличие от прибрежных районов с их равнинным рельефом и жарким климатом, возможно, не самым подходящим для создания сложных вин, горные районы Ливана — Джеззин, Батрун и долина Бекаа — способны производить высококачественные вина. Высота над уровнем моря обеспечивает существенные суточные колебания температуры, что благоприятно влияет на развитие винограда: тепло днем способствует созреванию, а прохлада ночью — повышению кислотности.

Среди современных ливанских вин выделяется Château Musar, возможно, первое и единственное ливанское вино, знакомое многим. Вдохновленный путешествиями в Бордо, Гастон Ошар основал виноградники, которые впоследствии стали поместьем Musar, в 1930 году. Во время гражданской войны его сын Серж переориентировал винодельню на экспорт, в частности в Великобританию, что обеспечило ей известность на Западе. Именно поэтому Musar сейчас представлен у многих престижных импортеров и даже в некоторых супермаркетах.

История Musar тесно переплетена с войной в Ливане, которая, к сожалению, продолжается. В прошлом году восточная долина Бекаа особенно пострадала от израильских авиаударов. Однако, как утверждает Хенна Бакши, винный журналист, специализирующаяся на винах из зон конфликтов, война не должна определять ливанское виноделие. Она подчеркивает, что ни один регион не хочет быть известным из-за войны, и необходимо понимать исторический контекст. Качество ливанских вин, созданных несмотря на трудности, остается впечатляющим. Бакши рекомендует провести слепую дегустацию лучших ливанских вин, чтобы оценить их качество без предварительных знаний.

Уточнения

Дегуста́ция (от лат. degustare, дословно — «пробовать на вкус») в кулинарии — внимательное органолептическое оценивание пищевого продукта с акцентом на вкусовых ощущениях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Авто
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут Аудио 
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Красота и стиль
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Авто
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый Аудио 
Популярное
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных

Старый дачный трюк, от которого огурцы растут как бешеные. Без химии, без затрат — только народные рецепты и проверенные временем настои.

Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Последние материалы
Не ждите беды: вот как изменить условия жизни кротов на вашем участке навсегда
Виноделие в зоне конфликта: как ливанские вина преодолевают трудности
Ваши торты еще никогда не были столь вкусными — секретный джем из клубники сделает их особенными
Джокович пожаловался, что его не любили так, как Федерера и Надаля: вот почему
Выбор цвета — не про красоту: кроссовер с этим оттенком дольше держится в цене
Цены в горах Чехии взлетели: россияне скупили почти всё, а чехи остались ни с чем
Космический телескоп НАСА обнаружил: что скрывает новообретённая планетная система YSES-1
Японский миллиардер открыл частный гоночный рай: что скрывается за шикарными видами на горы
Тайна вечернего контроля аппетита: простая привычка, которая поможет вам терять вес
Сорвался с поводка и пропал? Что делать, если ваша собака охотится на всё живое
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.