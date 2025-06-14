Первые шаги к новым перспективам: 20 инвесторов запустят проекты в ЛНР

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Около 20 инвесторов, включая иностранных, планируют запустить свои проекты в Луганской Народной Республике.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зал для совещаний

Об этом сообщил ТАСС Филипп Дробиняк, руководитель центра "Мой бизнес". Этот центр выполняет функции агентства инвестиционного развития в регионе.

Инвесторы, обратившись в "Мой бизнес", могут арендовать землю без аукционов для реализации крупных проектов. Дробиняк отметил, что на контроле находится около 20 инвесторов, работающих в различных сферах, таких как туризм, металлопрокат и разминирование территорий. Например, один из инвесторов хочет построить базы для разминирования на северодонецких территориях и стрелковый полигон.

Центр "Мой бизнес" был создан в конце 2023 года, но активно начал работать с предпринимателями с начала 2024 года. В его инфраструктуру входят Гарантийный фонд, Фонд микрофинансирования и Фонд поддержки предпринимательства ЛНР.

Уточнения

Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона.



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